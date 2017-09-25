Евро дешевеет 25 сентября после слабых результатов правящей партии Германии на выборах

Евро в понедельник дешевеет по отношению к большинству мировых валют, включая доллар США, поскольку предварительные данные свидетельствуют о худшем результате правящего блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) на выборах в Бундестаг с 1949 года.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель останется во главе правительства на четвертый срок, однако ей предстоит работать с самым раздробленным парламентом в современной истории Германии.

Курс евро на 9:25 EET в понедельник составляет $1,1921 по сравнению с $1,1951 по итогам североамериканской сессии 22 сентября.

Курс доллара относительно японской нацвалюты поднялся на 0,2%, до 112,22 иены. Стоимость евро в паре с иеной стабильна - 133,82 иены.

В паре с фунтом стерлингов евро потерял 0,5%, канадским долларом - 0,3%.

Согласно опубликованным утром в понедельник официальным данным, блок ХДС/ХСС лидирует по итогам выборов в Бундестаг, получив 33% голосов. По предварительным оценкам, депутаты ХДС/ХСС займут 246 кресел из 709 - на 65 меньше, чем по итогам предыдущих выборов.

На втором месте (20,5%) - социал-демократы (СДПГ), их показатели стали самыми неудачными со времен Второй мировой войны. Присутствие СДПГ в Бундестаге сократится на 40 мест.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), созданная всего четыре года назад, набрала 12,6% и впервые прошла в Бундестаг (94 места). Это партия выступает против дальнейшей интеграции в ЕС и считает опасным рост числа мусульман в стране.

По мнению аналитиков, переговоры о создании коалиционного правительства в Германии на некоторое время отодвинут проблемы еврозоны и переговоры о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) на второй план.

"Пройдет какое-то время, прежде чем у нас будет коалиция, и не ожидаю, что дискуссия будет идти гладко", - комментирует глава трейдингового подразделения MPPM EK Гильермо Эрнандес Сампере.

"Мы по-прежнему ожидаем усиления европейской интеграции, но более медленными темпами. Мы хотели бы предостеречь от чрезмерного преувеличения значимости результатов АдГ: они немного повышают негатив для инвесторов, но АдГ - маленькая партия, и в правительстве ее не будет", - считает экономист UBS Рикардо Гарсия.

Кроме того, в Бундестаг прошли Левая партия (9,2%) и партия зеленых (8,9%), улучшившие результаты с предыдущих выборов. Также 5%-ный барьер преодолела Свободная демократическая партия (СвДП), за которую проголосовали 10,7% избирателей.

У А.Меркель теперь есть два пути, считают эксперты. Первый из них - добавить "зеленых" к коалиции с традиционным партнером СвДП. Из-за партийных цветов "зеленых" и СвДП (оранжевый) подобный вариант получил название "коалиция Ямайка" или просто "Ямайка". Второй вариант - договариваться с СДПГ.