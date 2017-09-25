Moody's снизило кредитный рейтинг Великобритании

Рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании в связи с опасениями относительно ее госфинансов и того, как "Брексит" негативно повлияет на экономический рост страны.

Рейтинг был снижен со значения Aa1 до Aa2. При этом Moody's изменило долгосрочный прогноз по новому рейтингу с "негативного" на "стабильный".

В отчете организации говорится, что грядущий выход из Евросоюза привел к экономической неопределенности в момент, когда у Лондона и так не было очевидного плана сокращения своей задолженности.

Правительство Соединенного Королевства заявило, что выводы агентства относительно "Брексита" устарели.

Два других крупных рейтинговых агентства - Fitch и Standard & Poor's - снизили кредитные рейтинги Британии еще в 2016 году с ААА до АА и с АА+ до АА соответственно.

Moody's отметило, что правительство увеличило бюджетные расходы по нескольким направлениям, в том числе в области медицины и социальной защиты.

Говорится также, что доходы государства вряд ли смогут покрыть увеличившиеся расходы.

Агентство считает, что после выборов в парламент, в результате которых консерваторы не смогли получить абсолютное большинство, "будущее направление экономической политики стало еще более неясным".

В отчете также говорится, что в ближайший год парламент будет поглощен рассмотрением законопроектов, связанных с выходом из ЕС, поэтому на другие насущные вопросы у него может не хватить времени.

Также там отмечается, что "на заключение каких-либо соглашений о свободной торговле могут уйти годы, что еще больше продлит нынешнюю неопределенность для бизнеса".

Своего наивысшего из возможных рейтингов - AAA - Великобритания лишилась в 2013 году.

"Непоколебимая экономическая репутация"

В британском правительстве на это заявили, что нынешнее снижение стало итогом встречи с экспертами и аналитиками Moody's, состоявшейся 19 сентября, но агентство не учло последующую речь премьер-министра Терезы Мэй.

"Премьер-министр только что изложила свое амбициозное видение будущих взаимоотношений между Британией и ЕС, дав четко понять, что обе стороны получат выгоду от нового и уникального партнерства. Основы, на которых мы строим это партнерство, крепки", - говорится в заявлении правительства.

Там отмечается, что у страны непоколебимая экономическая репутация, а в деле снижения дефицита бюджета достигнут значительный прогресс.

"Мы не обольщаемся относительно грядущих трудностей, но мы смотрим в светлое будущее с оптимизмом", - говорится в заявлении.

Однако теневой министр финансов, лейборист Питер Дауд, назвал снижение рейтинга "ударом молотом" по авторитету в вопросах экономической политики консерваторов в целом и министра финансов Филипа Хэммонда в частности.

Рейтинги, устанавливаемые соответствующими агентствами, отражают их оценку способности стран и крупных компаний обслуживать свои долги и косвенно - прочность экономики соответствующей страны в целом.

Снижение рейтинга может сказаться на том, во сколько обойдется правительству привлечение кредитных средств.

В теории высокий кредитный рейтинг означает низкую процентную ставку по заимствованиям, и наоборот.