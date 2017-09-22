Курс доллара на межбанке вышел на новый психологический уровень и там остановится

22 сентября валютные торги завершились ростом межбанковского курса доллара на 5 копеек - в рамках 26,27-26,30 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

«Стартовала торговля со значений 26,23-26,26 грн./$, после этого рынок подрос и довольно долго находился в диапазоне 26,25-26,27 грн./$. Затем курс поднялся к уровням 26,27-26,30 грн./$, где торги и завершились», - уточнил он.

Национальный банк на межбанк не выходил. Объем долларовых торгов сократился со вчерашних $406,52 млн. до $273,72 млн.

Финансисты надеются на увеличение валютного предложения с понедельника.

«Думаю, на следующей неделе позитивным фактором, который сыграет в сторону удержания курса гривни, будет календарный. Конец месяца и квартала будут сопровождаться повышенным спросом на гривню со стороны экспортеров, что поспособствует активизации продаж», - спрогнозировал UBR.ua Директор Казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В тоже время на следующую неделю он спрогнозировал курсовые колебания межбанка в рамках 26,20-26,30 грн./$.