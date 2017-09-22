Минфин отмечает существенный интерес нерезидентов к гривневым долговым госбумагам

Министерство финансов Украины отмечает резкое повышение интереса иностранных инвесторов к номинированным в гривне облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.

"Мы недавно провели роуд-шоу, где много общались с нерезидентами. Мы увидели очень большой интерес к локальному рынку, и мы видим последние пять-шесть аукционов, что мы сейчас на пороге существенного роста соответствующего спроса", - сказал он во время ежегодного Украинского финансового форума в Одессе, организованного инвестгруппой ICU 21-22 сентября.

Помимо того, Ю.Буца отметил повышение конкуренции между первичными дилерами в составляемом Министерством рейтинге. "Когда возник интерес нерезидентов к рынку, они заходят на сайт Минфина, смотрят на ТОП-3 (первичных дилеров - ИФ) и ниже не опускаются. Это стало престижным в настоящее время", - сказал заместитель министра.

В то же время он добавил, что этот интерес сильно сдерживает внутренняя инфраструктура, которая предполагает сложную процедуру для входа нерезидентов в рынок.

Как сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, в настоящее время центробанк работает в двух направлениях для упрощения этого доступа.

"Мы ведем переговоры с глобальным депозитарием. Мы уже перешли в активную фазу. К сожалению, этот процесс не быстрый, но интерес инвесторов подталкивает, поэтому, полагаю, что этот процесс будет ускоряться", - сказал он.

Помимо того, добавил О.Чурий, центробанк работает над упрощением внутренних процедур доступа зарубежных инвесторов к украинскому долговому рынку.

"Мы работаем со всеми хранителями, которые обслуживают всех нерезидентов, уже получили от них определенный отзыв, что они считают необходимым сделать. Сейчас мы готовим изменения в регуляторные акты. В то же время часть необходимых изменений касается законодательного уровня", - сказал он

