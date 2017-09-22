Доллар дешевеет 22 сентября, иена и франк дорожают из-за роста геополитической напряженности

Доллар США в пятницу дешевеет относительно большинства основных мировых валют на фоне возросшей напряженности вокруг КНДР.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий колебания американской валюты относительно шести основных конкурентов, опустился в ходе торгов на 0,2%. WSJ Dollar Index также потерял 0,2%.

Спрос на валюты "тихой гавани", включая японскую иену и швейцарский франк, вырос в пятницу на фоне очередного обострения отношений США и Северной Кореи.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, находящийся в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН, заявил в ночь на пятницу, что Северная Корея может провести над Тихим океаном испытания водородной бомбы "беспрецедентных масштабов".

Между тем президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи. В частности, указом дано разрешение министерству финансов вводить санкции против любого иностранного банка, ведущего бизнес с КНДР. Д.Трамп призвал и другие страны вводить собственные санкции против Северной Кореи. Как утверждает американский лидер, ЦБ КНР дал распоряжение китайским банкам незамедлительно прекратить дела с Северной Кореей.

Курс доллара США к иене опустился в ходе торгов до 112,07 иены по сравнению с 112,48 иены на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно швейцарского франка снизилась до $1,0318 по сравнению с $1,0303 накануне.

Курс евро находится на уровне $1,1974 по сравнению с $1,1941 на закрытие рынка в четверг.

"Недавнее заседание ФРС поддержало наше мнение о том, что Федрезерв воспользуется "хорошими временами", чтобы нормализовать монетарную политику, - отмечается в обзоре экспертов Bank of America Merrill Lynch. Мы укрепились в нашем прогнозе для пары евро/доллар на конец текущего года на уровне $1,15, что также принимает во внимание "голубиную позицию" Европейского центрального банка (ЕЦБ)".

Глава ЕЦБ Марио Драги, выступая в пятницу в Дублине, заявил, что политика Центробанка остается стимулирующей, поскольку цель по инфляции еще не достигнута.

"Целью монетарной политики ЕЦБ является обеспечение ценовой стабильности, что соответствует инфляции на уровне близком к 2%. На сегодняшний день цель не достигнута", - сказал М.Драги.