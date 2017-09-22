Минфин за предоставление первичным дилерам ОВГЗ статуса маркет-мейкеров на вторичном рынке

Министерство финансов выступает за предоставление первичным дилерам облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) статуса маркет-мейкеров на вторичном рынке.

Об этом заместитель министра финансов Юрий Буца сообщил в ходе Ukrainian Financial Forum 2017, организованного компанией ICU, передают Українські Новини.

"Мы сейчас обсуждаем с первичными дилерами изменения в их деятельности. Потому что везде первичные дилеры играют большую роль на вторичном рынке. Они фактически являются маркет-мейкерами. Мы будем вносить изменения, чтобы активнее использовалась эту функцию и у нас", - сказал Буца.

По его словам, первичные дилеры должны быть более активными для того, чтобы увеличивался спрос на ОВГЗ.

Цель Минфина - сделать гривневую составляющую госдолга большей, чем валютная.

"Сейчас наш государственный долг в основном валютный. Гривневый долг составляет около 30%. Мы хотим увеличивать гривневую составляющую, для этого нужно увеличить спрос на ОВГЗ", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов выбрало 11 банков для выполнения функций первичных дилеров на рынке ОВГЗ.

К данным финансовым учреждениями относятся: ОТП Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Ситибанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Universal Bank, Укрэксимбанк, Приватбанк.

Банки со статусом первичных дилеров смогут выкупать ОВГЗ непосредственно у Минфина и размещать их среди других участников рынка.

Первичные дилеры, помимо участия в размещении ОВГЗ, обеспечивают выкуп не менее 3% от общего объема размещения гособлигаций в течение каждого полугодия, а также будут обеспечивать постоянные двусторонние котировки по ОВГЗ.

Постановлением №363 от 14 апреля 2009 года Кабинет Министров решил ввести институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.