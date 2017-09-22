Финансовые новости
- |
- 22.09.17
- |
- 17:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин за предоставление первичным дилерам ОВГЗ статуса маркет-мейкеров на вторичном рынке
16:05 22.09.2017 |
Министерство финансов выступает за предоставление первичным дилерам облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) статуса маркет-мейкеров на вторичном рынке.
Об этом заместитель министра финансов Юрий Буца сообщил в ходе Ukrainian Financial Forum 2017, организованного компанией ICU, передают Українські Новини.
"Мы сейчас обсуждаем с первичными дилерами изменения в их деятельности. Потому что везде первичные дилеры играют большую роль на вторичном рынке. Они фактически являются маркет-мейкерами. Мы будем вносить изменения, чтобы активнее использовалась эту функцию и у нас", - сказал Буца.
По его словам, первичные дилеры должны быть более активными для того, чтобы увеличивался спрос на ОВГЗ.
Цель Минфина - сделать гривневую составляющую госдолга большей, чем валютная.
"Сейчас наш государственный долг в основном валютный. Гривневый долг составляет около 30%. Мы хотим увеличивать гривневую составляющую, для этого нужно увеличить спрос на ОВГЗ", - добавил он.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов выбрало 11 банков для выполнения функций первичных дилеров на рынке ОВГЗ.
К данным финансовым учреждениями относятся: ОТП Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Ситибанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Universal Bank, Укрэксимбанк, Приватбанк.
Банки со статусом первичных дилеров смогут выкупать ОВГЗ непосредственно у Минфина и размещать их среди других участников рынка.
Первичные дилеры, помимо участия в размещении ОВГЗ, обеспечивают выкуп не менее 3% от общего объема размещения гособлигаций в течение каждого полугодия, а также будут обеспечивать постоянные двусторонние котировки по ОВГЗ.
Постановлением №363 от 14 апреля 2009 года Кабинет Министров решил ввести институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тарас Чорновіл: Кілька фраз про зустріч Порошенка й Трампа
|Рада приняла проект госбюджета-2018 к рассмотрению
Согласно закону о регламенте Рады, по результатам обсуждения законопроекта о госбюджете на следующий год Рада может принять решение о его отклонении в случае несоответствия требованиям Бюджетного кодекса или основным направлениям бюджетной политики.
|Повышения пенсий в октябре не будет. Урок саботажа от Тимошенко и Коломойского
|Курс доллара на межбанке продолжает активно расти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В августе прибыль банков составила 3,7 млрд гривен
|Депозитные ставки для физлиц 22.09.17
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 22 сентября составил 26,2616 грн
|Доллар дешевеет 22 сентября, иена и франк дорожают из-за роста геополитической напряженности
|Минфин за предоставление первичным дилерам ОВГЗ статуса маркет-мейкеров на вторичном рынке
|НБУ обсуждает с международными депозитариями возможность открытия счетов в украинском депозитарии
Это интересно
|Компактный кроссовер Volvo XC40 получил систему самоуправления Pilot Assist
|Когда быть трудоголиком не вредно для здоровья
|Новый планшет ASUS ZenPad 10 обещает до 10 часов воспроизведения видео без подзарядки
|Первый серийный электромобиль Infiniti дебютирует в 2019 году
|Мошенники вымогают деньги у владельцев Mac с помощью Find My iPhone
|В Hyundai считают, что немцы занимаются «глупыми» технологиями
|Google купила часть HTC за 1,1 миллиарда долларов США