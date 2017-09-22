НБУ обсуждает с международными депозитариями возможность открытия счетов в украинском депозитарии

Национальный банк обсуждает с международными депозитариями возможность открытия счетов в украинском депозитарии.

Об этом заместитель министра финансов Юрий Буца сообщил в ходе Ukrainian Financial Forum 2017, организованного компанией ICU, передают Українські Новини.

"Мы во многих вопросах упираемся в проблемы с инфраструктурой. Потому что для нерезидента, чтобы зайти на наш рынок, это еще тот challenge. Ему там чуть ли не паспорт условного главы J.P. Morgan нужно принести, чтобы открыть локальный счет в депозитарии. По валютному регулированию тоже есть вопросы. Поэтому мы сейчас общаемся с международными депозитариями, НБУ в этом больше преуспел, чтобы они имели возможность открывать счета в украинском депозитарии и клиенты, таким образом, получат доступ к нашему рынку", - сказал он.

Буца отметил, что за границей такой опыт является распространенным, его можно ввести в Украине для привлечения инвесторов.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов выступает за предоставление первичным дилерам облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) статуса маркет-мейкеров на вторичном рынке.