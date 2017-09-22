Финансовые новости
- |
- 22.09.17
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ допускает предоставление юрлицам возможности торговать инвалютой напрямую с резидентами и нерезидентами
Национальный банк допускает предоставление юридическим лицам возможности торговать иностранной валютой напрямую с резидентами и нерезидентами.
Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщил в ходе Ukrainian FinancialForum 2017, организованного компанией ICU, передают Українські Новини.
"Сегодня корпорации или физлица не имеют прямого доступа к валютному рынку. Они работают через посредников - банки. В будущем мы видим, что корпорации смогут торговать валютой не только с резидентами, но и нерезидентами", - сказал он.
Чурий отметил, что это произойдет при наступлении определенных макроэкономических условий.
Кроме того, он считает, что в будущем не будет никакого валютного регулирования, а единственным ограничением может стать то, что валютой расчета является гривна.
Как сообщали Українські Новини, 9 августа Национальный банк обнародовал законопроект "О валюте" с собственными предложениями по введению новой модели валютного регулирования.
В настоящее время происходит публичное обсуждение законопроекта.
Ожидается, что в конце августа он будет вынесен на рассмотрение Национального совета реформ, а в сентябре будет зарегистрирован в парламенте.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тарас Чорновіл: Кілька фраз про зустріч Порошенка й Трампа
|Рада приняла проект госбюджета-2018 к рассмотрению
Согласно закону о регламенте Рады, по результатам обсуждения законопроекта о госбюджете на следующий год Рада может принять решение о его отклонении в случае несоответствия требованиям Бюджетного кодекса или основным направлениям бюджетной политики.
|Повышения пенсий в октябре не будет. Урок саботажа от Тимошенко и Коломойского
|Курс доллара на межбанке продолжает активно расти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ярославский намерен в ближайшее время подать в НБУ документы на покупку Проминвестбанка
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,2616 грн
|НБУ допускает предоставление юрлицам возможности торговать инвалютой напрямую с резидентами и нерезидентами
|НБУ намерен запустить пилотную версию реестра заемщиков в октябре
|Замглавы НБУ Рожкова: В Приватбанке нечего продавать. Его можно кому-то подарить с доплатой
|Остатки средств на корсчетах банков 22.09.17
Это интересно
|Новый планшет ASUS ZenPad 10 обещает до 10 часов воспроизведения видео без подзарядки
|Первый серийный электромобиль Infiniti дебютирует в 2019 году
|Мошенники вымогают деньги у владельцев Mac с помощью Find My iPhone
|В Hyundai считают, что немцы занимаются «глупыми» технологиями
|Google купила часть HTC за 1,1 миллиарда долларов США
|Как получить заслуженное повышение на работе
|Amazon работает над умными очками в стиле Google Glass