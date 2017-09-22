НБУ допускает предоставление юрлицам возможности торговать инвалютой напрямую с резидентами и нерезидентами

Национальный банк допускает предоставление юридическим лицам возможности торговать иностранной валютой напрямую с резидентами и нерезидентами.

Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщил в ходе Ukrainian FinancialForum 2017, организованного компанией ICU, передают Українські Новини.

"Сегодня корпорации или физлица не имеют прямого доступа к валютному рынку. Они работают через посредников - банки. В будущем мы видим, что корпорации смогут торговать валютой не только с резидентами, но и нерезидентами", - сказал он.

Чурий отметил, что это произойдет при наступлении определенных макроэкономических условий.

Кроме того, он считает, что в будущем не будет никакого валютного регулирования, а единственным ограничением может стать то, что валютой расчета является гривна.

Как сообщали Українські Новини, 9 августа Национальный банк обнародовал законопроект "О валюте" с собственными предложениями по введению новой модели валютного регулирования.

В настоящее время происходит публичное обсуждение законопроекта.

Ожидается, что в конце августа он будет вынесен на рассмотрение Национального совета реформ, а в сентябре будет зарегистрирован в парламенте.