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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,2616 грн
14:15 22.09.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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22.09.2017
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21.09.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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16
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26.2621
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26.2186
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11:00
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38
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17.72
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26.2611
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26.2405
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11:30
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76
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46.14
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26.2578
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26.2449
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12:00
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198
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107.82
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26.2570
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26.2394
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12:30
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254
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135.95
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26.2591
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26.2384
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13:00
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328
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26.2621
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26.2616
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26.2351
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14:00
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400
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240.72
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26.2616
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26.2363
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14:30
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26.2366
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15:00
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26.2368
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15:30
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26.2368
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16:00
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26.2368
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16:30
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