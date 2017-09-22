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Стоимость золота растет 22 сентября на фоне обострения отношений между КНДР и США
10:01 22.09.2017 |
Цена золота в пятницу растет на фоне обострения отношений между Северной Кореей и США, что способствует росту спроса на безопасные активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.40 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 5,28 доллара, или на 0,42%, до 1300,29 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,35%, до 17,08 доллара за унцию.
Рынок реагирует на новые санкции против КНДР, а также высказывания, лидера страны в ответ на выступление президента США Дональда Трампа. В четверг, открывая трехстороннюю встречу с лидерами Южной Кореи и Японии, Трамп сообщил, что подписал указ о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих торговлю с КНДР.
Кроме того, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что рассматривает сверхжесткие контрмеры в ответ на выступление американского президента Дональда Трампа, в котором тот пообещал разрушить КНДР, если она будет угрожать безопасности США.
Рост геополитической напряженности способствует увеличению спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится золото. Это, в свою очередь, приводит к удорожанию металла и других безопасных активов, таких как иена и швейцарский франк.
Удешевление доллара после слабой статистики США по рынку труда также поддерживает рост стоимости металла. Ранее в четверг министерство труда страны сообщило, что за неделю, завершившуюся 16 сентября, число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось на 23 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 259 тысяч. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
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