Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует ввести новую процентную ставку, которая станет ориентиром для кредитов overnight, говорится в заявлении банка.

Она будет основана на информации об операциях в евро, предоставляемой банками в рамках существующей системы информирования ЦБ.

Ожидается, что механизм расчета ставки будет разработан до 2020 года. Банки будут проинформированы об основных деталях, касающихся новой ставки, в 2018 году, после чего они смогут оставить свои отзывы и комментарии.

Как пишет Financial Times, новая ставка ЕЦБ может стать альтернативой ставке Euribor, которая неоднократно оказывалась в центре скандалов, связанных с намеренным манипулированием ставкой со стороны крупных банков.