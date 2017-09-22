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ЕЦБ планирует ввести новую процентную ставку
Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует ввести новую процентную ставку, которая станет ориентиром для кредитов overnight, говорится в заявлении банка.
Она будет основана на информации об операциях в евро, предоставляемой банками в рамках существующей системы информирования ЦБ.
Ожидается, что механизм расчета ставки будет разработан до 2020 года. Банки будут проинформированы об основных деталях, касающихся новой ставки, в 2018 году, после чего они смогут оставить свои отзывы и комментарии.
Как пишет Financial Times, новая ставка ЕЦБ может стать альтернативой ставке Euribor, которая неоднократно оказывалась в центре скандалов, связанных с намеренным манипулированием ставкой со стороны крупных банков.
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