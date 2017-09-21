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Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 347,6 млн гривен до 307,3 млрд гривен 21 сентября
17:13 21.09.2017 |
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 347,64 млн гривен до 307,33 млрд гривен 21 сентября.
Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 362,235 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 21 сентября увеличился на 440,5 млн гривен до 2,677 млрд гривен, соответственно у других владельцев уменьшился на 54,72 млн гривен до 23,338 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 21 сентября увеличился на 0,7 млрд гривен до 695,585 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 08.09
|694742,20
|363485,15
|306200,23
|23323,21
|1733,62
|на 11.09
|695026,83
|363485,15
|306456,59
|23350,82
|1734,27
|на 12.09
|694771,68
|363485,15
|306239,85
|23312,42
|1734,27
|на 13.09
|694785,16
|363485,15
|306090,55
|23375,72
|1833,75
|на 14.09
|694686,08
|362235,15
|306912,66
|23304,93
|2233,34
|на 15.09
|694948,61
|362235,15
|307065,11
|23414,99
|2233,36
|на 18.09
|695202,53
|362235,15
|307259,68
|23471,01
|2236,68
|на 19.09
|695039,25
|362235,15
|307100,85
|23466,57
|2236,68
|на 20.09
|694852,37
|362235,15
|306986,68
|23393,19
|2237,36
|на 21.09
|695585,80
|362235,15
|307334,32
|23338,48
|2677,86
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