Хедж-фонды снова скупают доллары

Доллар испытал худший спал за десятилетие, пострадав от политической драмы в Вашингтоне и изменения ставок на политику центрального банка. Управляющие активами на $3 трлн говорят, что спад продолжался достаточно долго, пишет Bloomberg.

Mellon Capital Management Corp., State Street Global Advisors и UBS Asset Management ставят на то, что доллар частично компенсирует свое падение на 9% в 2017 году, поскольку трейдеры отыгрывают сценарий, который был списан со счетов несколько недель назад: повышение ставок ФРС в декабре. Эти ожидания усилились в среду, после того как обновленный прогноз регулятора показал, что в этом году возможно еще одно повышение ставки. Доллар отреагировал резким ростом на это заявление.

Траектория доллара имеет далеко идущие последствия для финансовых рынков. Устойчивый отскок может подорвать экспортную выручку американских компаний и подавить ралли цен на золото и активы развивающихся рынков, все из которых выигрывают от более слабого доллара. После шестимесячного спада мировой резервной валюты, самого длительного с 2007 года, доллар должен получить поддержку, считают некоторые управляющие активами.

"Мы считаем, что это снижение доллара зашло слишком далеко и вскоре прекратится", - сказал Коллин Кроуновер, глава валютного управления в State Street Global, которая управляет активами на $2,6 трлн. По сравнению с Европой, в США "гораздо вероятнее ужесточение денежно-кредитной политики и/или дополнительные фискальные стимулы", что может повысить курс доллара примерно на 5% к концу года.

Валюта взлетела в IV квартале на оптимизме в отношении экономических обещаний избранного президентом США Дональда Трампа. Однако затем доллар упал на фоне снижения ожиданий фискального стимулирования, так как администрация столкнулась с рядом политических кризисов.

Теперь риторика Вашингтона, похоже, меняется, заставляя трейдеров задуматься о том, могут ли недавние сделки президента с демократами возродить его повестку дня и рефляционные торги, которые доминировали на рынках после выборов в США.

Bloomberg Dollar Spot Index подскочил на 0,5% в среду после решения ФРС. Индикатор вырос еще на 0,2% в четверг, хотя остался вблизи минимума с начала 2015 года.

ФРС по-прежнему прогнозирует три повышения ставки в 2018 году. Кроме того, как сообщали "Вести.Экономика", Центробанк США объявил, что начнет сокращать баланс активов объемом $4,5 трлн в следующем месяце.

"Мы по-прежнему ставим на рост доллара" против корзины валют, говорит Шинед Колтон, глава инвестиционной стратегии в Mellon Capital, под управлением которой находятся активы на $358 млрд. Что касается сокращения баланса, то рынки воспринимают это как "де-факто ужесточение" монетарной политики.

Множество факторов могут помешать ФРС повысить ставки в декабре. Помимо опубликованных на прошлой неделе данных о динамике потребительских цен, статистика по инфляции в основном была слабой. Кроме того, все еще в разгаре сезон разрушительных ураганов, хотя ФРС заявила, что штормы, обрушившиеся на США до сих пор, окажут только краткосрочное экономическое воздействие.

Рынок фьючерсов показывает, насколько глубоко укоренился пессимизм рынка по отношению к доллару. Хедж-фонды и другие крупные спекулянты придерживаются "медвежьей" позиции по американской валюте. Это контрастирует с ситуацией в начале года, когда опрос, проведенный Bank of America Corp., показал, что "бычьи" ставки на доллар были наиболее популярны на финансовых рынках.

Рынок слишком пессимистично настроен по отношению к валюте США, считает Джонатан Дэвис, глава валютной стратегии в команде инвестиционных решений UBS Asset Management, которая управляет активами на $732 млрд.

"Вероятность небольшого ужесточения все еще существует", - сказал Дэвис. "Это, скорее всего, даст доллару небольшой стимул" в ближайшие шесть месяцев или около того, отметил стратег, хотя он ожидает ослабления валюты в долгосрочной перспективе.