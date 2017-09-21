Китай намерен инвестировать $500 млн по программе финансового лизинга жилой недвижимости, - Лев Парцхаладзе

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе заявляет, что Китай намерен инвестировать 500 млн долларов по программе финансового лизинга жилой недвижимости.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Первым изъявило желание китайское правительство. Они готовы выделить около 500 млн долларов на лизинговое жилье", - сказал Парцхаладзе.

Он отметил, что предоставленное Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) разрешение на внедрение финансового лизинга поможет расширить программы учреждения и упростит работу с клиентами за счет уменьшения количества необходимых документов.

Как сообщали Українські Новини, в конце августа Кабинет Министров разрешил ГИУ внедрить программы обеспечения жильем на условиях финансового лизинга.

В июне Приватбанк подписал меморандум о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования и лизинга жилья с ГИУ, что позволит банку активизировать внедрение программ доступного кредитования жилья.