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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,2363 грн
14:18 21.09.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
|
21.09.2017
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20.09.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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9:30
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10:00
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10:30
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30
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19.40
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26.2186
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26.1931
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11:00
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68
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40.08
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26.2405
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26.1911
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11:30
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130
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71.04
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26.2449
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26.1905
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12:00
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240
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133.54
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26.2394
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26.1925
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12:30
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332
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189.16
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26.2384
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26.1920
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13:00
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442
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278.32
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26.2361
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26.1927
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13:30
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490
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326.74
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26.2351
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26.1929
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14:00
|
550
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371.02
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26.2363
|
26.1882
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14:30
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26.1899
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15:00
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26.1897
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15:30
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26.1893
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16:00
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26.1891
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16:30
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26.1896
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17:00
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26.1896
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