Объем торгов долларом на межбанке 20 сентября увеличился на $4,1 млн до $179,3 млн

В среду, 20 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 4,1 млн долларов по сравнению с 19 сентября до 179,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 5,3 млн долларов по сравнению с 19 сентября до 208,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 4 коп. в среду вырос на 5 коп. до 26,19 UAH/USD.