НБУ привлек 500 млн грн под 12,7% на 84-днвные депосертификаты

Национальный банк Украины в среду второй раз с февраля 2016 разместил на тендере 84-дневные депозитные сертификаты на 500 млн грн, установив единую предельную ставку 12,7% годовых.

НБУ уточнил, что при том же предложении в 500 млн грн спрос по сравнению с предыдущим тендером снизился с 2,29 млрд грн до 1,55 млрд грн.

Как сообщалось, на первом подобном тендере неделю назад при объеме спроса в 500 млн грн суммарное предложение в 32 поданных заявках составило почти 2,3 млрд грн, ставки были в диапазоне от 12,5% до 18% годовых, в результате Нацбанк привлек 500 млн грн на 3 месяца под 12,89% годовых.

Погашение тех депозитных сертификатов, которые размещались 13 и 20 сентября, а также тех, которые будут размещаться в следующие две недели, состоится 13 декабря 2017 года.

Как сообщалось, Национальный банк решил возобновить размещение 3-месячных сертификатов в связи с тем, что Министерство финансов не осуществляет размещение трехмесячных ОВГЗ, а сроки сделок на межбанковском кредитном рынке не превышают двух недель, что усложнило процесс ценообразования для других инструментов, в частности валютных форвардов. Размещение трехмесячных депозитных сертификатов и вторичная торговля ими, по замыслу центробанка, должно исправить такую ситуацию, способствовать формированию кривой доходности и повысить эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики.

