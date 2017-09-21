Финансовые новости
- |
- 21.09.17
- |
- 15:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ привлек 500 млн грн под 12,7% на 84-днвные депосертификаты
09:01 21.09.2017 |
Национальный банк Украины в среду второй раз с февраля 2016 разместил на тендере 84-дневные депозитные сертификаты на 500 млн грн, установив единую предельную ставку 12,7% годовых.
НБУ уточнил, что при том же предложении в 500 млн грн спрос по сравнению с предыдущим тендером снизился с 2,29 млрд грн до 1,55 млрд грн.
Как сообщалось, на первом подобном тендере неделю назад при объеме спроса в 500 млн грн суммарное предложение в 32 поданных заявках составило почти 2,3 млрд грн, ставки были в диапазоне от 12,5% до 18% годовых, в результате Нацбанк привлек 500 млн грн на 3 месяца под 12,89% годовых.
Погашение тех депозитных сертификатов, которые размещались 13 и 20 сентября, а также тех, которые будут размещаться в следующие две недели, состоится 13 декабря 2017 года.
Как сообщалось, Национальный банк решил возобновить размещение 3-месячных сертификатов в связи с тем, что Министерство финансов не осуществляет размещение трехмесячных ОВГЗ, а сроки сделок на межбанковском кредитном рынке не превышают двух недель, что усложнило процесс ценообразования для других инструментов, в частности валютных форвардов. Размещение трехмесячных депозитных сертификатов и вторичная торговля ими, по замыслу центробанка, должно исправить такую ситуацию, способствовать формированию кривой доходности и повысить эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рокадная дорога. Куда Россия сможет перебрасывать войска по новой ж/д ветке
|Активная валютная торговля на межбанке 20 сентября завершилась незначительным ростом курса доллара
|Избрание нового члена Набсовета "Нафтогаза" сорвано
|"Шухер" в Полтавской мэрии: За кем приходили следователи прокуратуры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,2363 грн
|Минюст одобрил голландские аукционы ФГВФЛ
|Большинство фондовых индексов Азии 21 сентября снизились, Япония завершила торги в плюсе после заседания ЦБ
|НБУ продал $27,1 млн на аукционе в четверг при спросе $45,9 млн
|Курсы валют по карточным операциям на 21 сентября
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 20.09.2017
|НБУ продал 20 сентября банкам депозитные сертификаты на 6 360 млн гривен
Это интересно
|Почему полный переход на электромобили случится не сразу
|В Швейцарии закрыли биржу по продаже поддельной криптовалюты
|Корейский конкурент BMW 3 series: три мотора, Launch Control и алюминий в салоне
|В ЕС могут ввести сертификаты кибербезопасности для цифровых продуктов
|Ford решил делать электрокары вместе с индийской Mahindra
|Dodge перейдет на платформы Maserati
|В BMW задумали отказаться от автомобильных ключей