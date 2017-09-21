Доллар продолжает дорожать к евро и иене 21 сентября на итогах заседания ФРС США

Доллар в четверг дорожает к мировым валютам, продолжая отыгрывать решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.25 EET курс евро к доллару уменьшался до 1,1878 доллара за евро с 1,1895 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 112,49 иены за доллар со 112,21 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 92,57 пункта.

По итогам сентябрьского заседания Комитет по открытым рынкам ФРС США сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых, как и ожидалось. ФРС также заявила, что планирует начать сокращение активов на балансе с октября.

Регулятор прогнозирует еще одно повышение ставки до конца года, прогноз по росту экономики страны в 2017 году овышен ФРС до 2,4% с ожидавшихся в июне 2,2%.

По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность сохранения ставки в ноябре в 96%. При этом ожидания повышения ставки до 1,25-1,5% по итогам заседания в декабре повысились до 70,5% с 56,4% днем ранее.

Ранее в четверг Банк Японии также сохранил процентную ставку - на отрицательном уровне (минус 0,1%), что совпадает с прогнозами аналитиков. Японский регулятор также принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%.