В Швейцарии закрыли биржу по продаже поддельной криптовалюты

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA) пресекло деятельность компании QUID PRO QUO Association, занимавшейся продажей фальшивой криптовалюты. Ведомство также расследует порядка 10 других возможных случаев подобного мошенничества.

QUID PRO QUO Association более года поставляла криптовалюту E-Coin и на ее продаже заработала по меньшей мере 4 млн швейцарских франков ($ 4,2 млн). Подобная деятельность аналогична банковской и является незаконной, если компания не владеет соответствующей лицензией на финансовом рынке, говорится в заявлении FINMA. E-Coin не являлась «настоящей криптовалютой», поскольку хранилась не в распределенных сетях с использованием технологии блокчейн, а локально, на серверах QUID PRO QUO, пояснил регулятор. На данный момент активы QUID PRO QUO на сумму около 2 млн франков заблокированы.

По словам представителей FINMA, есть еще 3 компании, подозреваемые в незаконной деятельности, связанной с криптовалютой, также проводятся расследования касательно 11 других компаний.

Как правило, криптовалюты, такие как биткойн, контролируются только их разработчиками. Финансовые регуляторы и традиционные банки все больше обеспокоены рисками мошенничества на растущем криптовалютном рынке. По словам исполнительного директора финансового холдинга JPMorgan Джейми Даймона (Jamie Dimon), даже биткойн, самая популярная и дорогая из существующих криптовалют, является еще одним видом мошенничества и в конечном итоге просто «лопнет».