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НБУ продал 19 сентября банкам депозитные сертификаты на 10 789 млн гривен
10:50 20.09.2017 |
Национальный банк во вторник, 19 сентября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 10 789 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 42 банкам на сумму 3 695 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 36 банкам на сумму 7 094 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 18 сентября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 5 219 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-августе Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 822,424 млрд гривен, что на 13,9% меньше чем за январь-август 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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