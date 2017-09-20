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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Объем торгов долларом на межбанке 19 сентября увеличился на $59,6 млн до $175,2 млн

10:05 20.09.2017 |

Финансы

 

Во вторник, 19 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 59,6 млн долларов по сравнению с 18 сентября до 175,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 53 млн долларов по сравнению с 18 сентября до 203,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 4 коп. во вторник опустился на 4 коп. до 26,14 UAH/USD.
По материалам: Українські Новини
 

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