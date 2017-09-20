Доллар дешевеет к евро и иене 20 сентября в ожидании итогов заседания ФРС

Курс доллара в среду снижается относительно большинства мировых валют, трейдеры ждут итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Евро торгуется к 15:30 EETв районе $1,2 против $1,1994 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро находится сейчас около 133,62 иены по сравнению со 133,85 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 111,34 иены против 111,59 иены во вторник.

Аналитики не ожидают изменения денежно-кредитной политики, однако предполагается, что Федрезерв объявит о начале сокращения активов на своем балансе, объем которых после стимулирующих программ составляет около $4,5 трлн.

Кроме того, внимание инвесторов направлено на выступление главы американского ЦБ Джанет Йеллен, которое состоится после завершения заседания, а также на макроэкономические прогнозы представителей Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

По мнению экспертов Saxo Bank, гораздо более важным фактором для рынков станут комментарии Федрезерва относительно дальнейшей траектории повышения ставки. Сейчас рынок оценивает шансы на подъем ставки в декабре примерно как 50/50.

"На стороне "ястребов" - низкая безработица и прояснение политических горизонтов: президент Трамп, кажется, готов отказаться от своей односторонней политики и договариваться с демократами, в том числе и по вопросу долгового лимита", - говорится в валютном обзоре банка.

Решение Федрезерва станет известно в 21:00, выступление Дж.Йеллен начнется в 21:30.