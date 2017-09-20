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Стоимость золота растет 20 сентября накануне решения ФРС США по монетарной политике
09:17 20.09.2017 |
Золото дорожает в среду утром, в то время как инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики в ближайшем будущем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.47 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 7,16 доллара, или на 0,55%, до 1317,76 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,61%, до 17,38 доллара за унцию.
Заседание ФРС проходит 19-20 сентября, по итогам встречи, в среду вечером, регулятор объявит свое решение по монетарной политике. По итогам июльского заседания Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Регулятор также добавил, что планирует начать сокращение активов на балансе "относительно скоро".
Рынок ожидает, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне. При этом, по данным CME Group, ожидания повышения ставки до 1,25-1,5% по итогам следующего заседания, в декабре, повысились до 56,4% с 55,8% в начале недели.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается при этом на 0,11%, до 91,74 пункта. Удешевление доллара к мировым валютам в день оглашения результатов также способствует росту стоимости золота. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
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