Курс швейцарского франка к евро во вторник упал до минимального уровня с начала 2015 года, когда центробанк страны принял решение отменить "потолок" курса нацвалюты к евро на уровне 1,2 франка за евро, установленный в 2011 году.

Стоимость франка опустилась в ходе торгов на 0,54% - до 1,1548 франка за 1 евро, минимального уровня с 14 января 2015 года.

Швейцарский центробанк проводил активные интервенции на валютном рынке, пытаясь ослабить франк, резко подорожавший после неожиданной отмены привязки к евро, пишет газета Financial Times.

Однако начавшееся усиление экономики еврозоны привело к ослаблению давления на швейцарскую валюту.

На прошлой неделе центробанк изменил официальную оценку уровня франка, заявив, что ослабление нацвалюты относительно евро за последнее время уменьшило ее "существенную переоцененность".

С начала текущего года швейцарский франк подешевел почти на 8% относительно евро.