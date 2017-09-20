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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 18.09.2017
11:49 19.09.2017 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|14.09
|11.4553
|-
|-
|-
|-
|12.6954
|12.7875
|-
|-
|-
|15.09
|11.2794
|-
|-
|-
|-
|12.4993
|13.3445
|-
|-
|-
|18.09
|11.2533
|-
|-
|-
|-
|12.3312
|12.1875
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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