Объем торгов долларом на межбанке 18 сентября уменьшился на $46,9 млн до $115,6 млн

В понедельник, 18 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 46,9 млн долларов по сравнению с 15 сентября до 115,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 51,2 млн долларов по сравнению с 15 сентября до 150,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 6 коп. в понедельник снизился на 4 коп. до 26,18 UAH/USD.