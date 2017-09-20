Финансовые новости
- |
- 20.09.17
- |
- 00:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цена золота 19 сентября перешла к росту в ожидании решения ФРС по ставке
09:56 19.09.2017 |
Цена золота после снижения на прошлых торгах перешла к росту в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.25 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,67 доллара, или на 0,12% - до 1312,47 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро - на 0,5%, до 17,24 доллара за унцию.
Во вторник начнется двухдневное заседание ФРС по монетарной политике, итоги которого регулятор объявит в среду. По итогам июльского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Регулятор также добавил, что планирует начать сокращение активов на балансе "относительно скоро". По данным CME Group на 19 сентября, инвесторы оценивают вероятность сохранения ставки в сентябре в 98,6%.
По словам аналитиков "Сбербанк КИБ", участники рынка учитывают в котировках и в целом ожидают появления более подробной информации о плане по сокращению баланса.
"Если в ближайшее время не появится новых сообщений об эскалации конфликта с КНДР, решение ФРС США вполне может обусловить падение цен на золото на этой неделе ниже отметки 1300 долларов за унцию", - считают эксперты.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Небольшая раскачка на межбанке завершилась крошечным снижением курса доллара
ТОП-НОВОСТИ
|Сергей Алексашенко: Сечин признался прямо, что акции «Роснефти» никому не нужны, ну вот просто никому не нужны
|Старт реформы ООН. Как Трамп предлагает принуждать Путина к адекватности
|Если Тимошенко недоступна. Как Рабинович и Богомолец сыграли за Саакашвили
|Оборот розничной торговли Украины за 8 мес. 2017 года вырос на 8,7% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Небольшая раскачка на межбанке завершилась крошечным снижением курса доллара
|Рынок акций Украины завершил торги 19 сентября умеренным ростом
|Депозитные ставки для физлиц 19.09.17
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 19 сентября составил 26,1264 грн
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 158,8 млн гривен до 307,1 млрд гривен 19 сентября
|Минфин 19 сентября разместил гривневые ОВГЗ на 645,7 млн гривен
|Доллар США дешевеет относительно евро и иены во вторник, рынок ждет сигналов от ФРС
Это интересно
|Samsung наконец-то позволила отключить кнопку Bixby
|Немецкая марка с китайским капиталом создала пятиметровый электрокар
|Mercedes запустит в серию кроссовер на водороде и батарейках
|Мошенники во главе с уроженцем Марокко за 3 года выманили у бизнесмена из Саудовской Аравии почти $0,5 млн на покупку земли в Украине
|The Pirate Bay уличен в тайном майнинге криптовалюты за счет пользователей
|Китайская Chery представила первый кроссовер для Европы
|Электрические Мерседесы будут заряжаться за пять минут