Цена золота 19 сентября перешла к росту в ожидании решения ФРС по ставке

Цена золота после снижения на прошлых торгах перешла к росту в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.25 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,67 доллара, или на 0,12% - до 1312,47 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро - на 0,5%, до 17,24 доллара за унцию.

Во вторник начнется двухдневное заседание ФРС по монетарной политике, итоги которого регулятор объявит в среду. По итогам июльского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Регулятор также добавил, что планирует начать сокращение активов на балансе "относительно скоро". По данным CME Group на 19 сентября, инвесторы оценивают вероятность сохранения ставки в сентябре в 98,6%.

По словам аналитиков "Сбербанк КИБ", участники рынка учитывают в котировках и в целом ожидают появления более подробной информации о плане по сокращению баланса.

"Если в ближайшее время не появится новых сообщений об эскалации конфликта с КНДР, решение ФРС США вполне может обусловить падение цен на золото на этой неделе ниже отметки 1300 долларов за унцию", - считают эксперты.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.