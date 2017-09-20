Доллар США дешевеет относительно евро и иены во вторник, рынок ждет сигналов от ФРС

Доллар США дешевеет относительно евро и иены во вторник в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого, вероятно, определят направление дальнейшего курса американской валюты.

Долларовый индекс ICE, оценивающий колебания доллара относительно корзины шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,2%, пишет MarketWatch.

Курс евро к доллару поднялся до $1,1986 по сравнению с $1,1954 на закрытие предыдущей сессии, курс доллара относительно иены снизился до 111,49 иены против 111,57 иены накануне.

ФРС проводит очередное заседание 19-20 сентября, и по мнению большинства экспертов и аналитиков, не станет по его итогам менять целевой диапазон базовой процентной ставки, составляющий в настоящее время 1-1,25% годовых.

Американский центробанк, вероятно, дождется четких сигналов устойчивого усиления инфляции, прежде чем вновь поднимать ставку, полагают экономисты.

При этом они ожидают, что ФРС в среду объявит о запуске процесса сокращения объема активов на балансе, составляющего в настоящее время $4,5 трлн.

"Инвесторы ищут причины для покупки доллара, который устойчиво дешевеет с начала текущего года. Обещание ФРС ускорить темпы подъема ставки в 2018 году или ускорить сокращение объема активов на балансе - это то, что нужно для укрепления доллара, однако, поскольку инфляция в США так и не достигла целевого уровня центробанка, а темпы роста зарплат остаются слабыми, "ястребам" в ФРС, кажется, не хватит аргументов", - отмечает аналитик IG Markets Крис Бьючэмп.

Поддержку евро во вторник оказали более сильные, чем ожидалось, статданные из Германии.

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия) в сентябре 2017 года подскочил до 17 пунктов по сравнению с 10 пунктами в августе, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW.

При этом оценка текущей ситуации увеличилась до 87,9 пункта с 86,7 пункта.

Оба индикатора превысили ожидания рынка.