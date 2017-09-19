НБУ рассматривает возможность выдачи банкам 5-летних кредитов

Национальный банк рассматривает возможность выделения банкам 5-летних целевых кредитов рефинансирования с плавающей ставкой.

Об этом говорится в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу, которые сегодня утвердил Совет НБУ, передают Українські Новини.

"С целью хеджирования рисков изменения условий ликвидности в среднесрочной перспективе Нацбанк рассмотрит возможность проведения процентных тендеров по рефинансированию на срок до 5 лет с плавающей ставкой", - говорится в документе.

НБУ рассчитывает, что инструментарий сможет стимулировать потенциал банковского сектора в части кредитования предприятий реального сектора экономики.

В частности, среднего и малого бизнеса, экспортоориентированных, импортозамещающих и высокотехнологичных предприятий.

Как сообщали Українські Новини, объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в августе сократился на 1,1%, или на 704 млн гривен до 63,792 млрд гривен по состоянию на 1 сентября 2017 года.