Точные причины восстановления курса биткоина пока не ясны

Можно с уверенностью сказать, что в пятницу был не самый стабильный день для обменного курса биткоина.

После новостей об обменных встрясках в Китае, вызвавших волну паники , цены упали ниже $ 3000 впервые за последние месяцы. В целом, это был самый низкий показатель, наблюдаемый в индексе цен на CoinDesk с 5 августа, когда восстановление V-образной формы цены выросли до $ 3875.

Тем не менее, всего через несколько дней цена криптовалюты уже вернулась на прежний уровень, прибавив 33% за три дня.

Резкое восстановление может быть связано с перепроданными техническими условиями и с облегчением, вызванным новостями о том, что запрет на обмен валюты в Китае не повлияет на все формы криптовалютной торговли.

Но пока точные причины неясны, кажется разумным сказать, что плохие новости уже были оценены рынком.