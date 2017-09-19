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Депозитные ставки для физлиц 19.09.17
16:54 18.09.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 сентября 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|15.09.17
|18.09.17
|15.09.17
|18.09.17
|15.09.17
|18.09.17
|3 месяца
|13.37
|13.29
|2.52
|2.50
|1.46
|1.45
|6 месяцев
|14.34
|14.29
|3.16
|3.15
|2.18
|2.17
|9 месяцев
|14.34
|14.34
|3.34
|3.34
|2.39
|2.39
|12 месяцев
|14.65
|14.58
|3.78
|3.77
|2.75
|2.73
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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