Золото дешевеет накануне заседания Федрезерва США

Стоимость золота снижается в понедельник утром на фоне укрепления доллара в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.54 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,81 доллара, или на 0,44%, до 1319,38 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,51%, до 17,61 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 91,89 пункта.

Доллар укрепляется в преддверии заседания ФРС США, которое состоится 19-20 сентября. По итогам июльского заседания регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. При этом ФРС в 2017 году повышала ставку уже два раза: в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными.

Как ожидают аналитики, на предстоящем заседании, ФРС может принять решение о сокращении активов на своем балансе.

Решения ФРС сильно влияют на курс американской валюты, что, в свою очередь, сказывается на торгах золота, так как дорогой доллар делает покупку металла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.