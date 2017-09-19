Доллар начал снижаться в паре с евро 18 сентября, ускорил рост к иене

Курс доллара США перешел к умеренному снижению в паре с евро, однако ускорил повышение к иене.

Пара евро/доллар в 15:22 EET торгуется на уровне $1,1952 по сравнению с $1,1945 по итогам сессии в пятницу.

Курс доллара относительно иены находится на уровне 111,38 иены против 110,83 иены на конец прошлой недели, приближаясь к максимуму за семь недель.

Курс евро к иене составляет 133,12 иены против 132,39 иены в пятницу.

Трейдеры готовятся к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое начнется во вторник и завершится в 21:00 МСК в среду.

По мнению большинства участников рынка, на этом заседании Федрезерв примет решение начать сокращение объема активов на балансе ЦБ.

Кроме того, глава ФРС Джанет Йеллен, по мнению инвесторов, может специально отметить, что банк сохраняет за собой возможность еще одного повышения базовой процентной ставки до конца года, поскольку в настоящее время рынок оценивает шансы такого сценария как менее 50%.

Также инвесторы несколько успокоились по поводу противостояния между США и Северной Кореей после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его страна стремится прийти к мирному решению проблемы ракетной программы КНДР и использует "кампанию мирного давления" на Пхеньян.

Снижение геополитической напряженности приводит к росту заинтересованности инвесторов в рисковых активах и оттоку средств из активов "тихой гавани", в число которых входит иена.