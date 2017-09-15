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Банки с иностранным капиталом перестали скупать доллар на межбанке под репатриацию дивидендов
23:14 15.09.2017 |
Неделя завершилась очередным подорожанием доллара: 15 сентября он приподнялся на межбанке на 6 копеек, и зафиксировался к концу дня в рамках 26,22-26,23 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Нацбанк больше доллар не продавал, и рынку пришлось самостоятельно выравнивать спрос с предложением. Делалось это немного угловато, потому котировки раскачивались активно.
«Открывались торги на уровне 26,15-26,18 грн./$, но по мере роста валютного спроса котировки поднялись сначала до 26,17-26,20 грн./$, а к 11 часам и вовсе до 26,22-26,26 грн./$. В этом диапазоне торговля шла до 12 часов. Ближе к обеду увеличилось предложение инвалюты, что позволило гривне укрепиться до 26,19-26,23 грн./$», - рассказала UBR.ua заместитель директора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.
В тоге наторговали немного меньше: объем долларовых торгов сократился со вчерашних $397,70 млн. до $321,16 млн. По мере роста курса уменьшился спрос на валюту.
«Такого большого спроса на валюту, как вчера, уже не наблюдалось, и банки с иностранным капиталом не скупали клиентам доллар под репатриацию дивидендов. В тоже время экспортеры стали активнее продавать свою валютную выручку. И не только металлурги, активно торговавшие долларом всю неделю, но и агросектор. От него стало больше поступать выручки. К тому же успокоилась ситуация на наличном рынке, цена доллара там придвинулась к межбанковской, и большого спроса не наблюдалось. Потому наличка больше не давила на безналичные торги», - заверил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Из числа наибольших продавцов доллара в пятницу выделяли ПУМБ и ING Bank, а из покупателей - Креди Агриколь Банк и Ощадбанк.
Финансисты надеются, что валютная выручка за зерно продолжит активно поступать и на будущей неделе, и аграрии продолжат поставлять доллар.
«С одной стороны, аграрии должны продолжать свои продажи, с другой - в целом экспортеры будут активнее. Им потребуется гривна для уплаты налогов с 18 по 20 число. Платежи там, конечно, будут не очень большими, но все же», - заметил Юрий Гриненко.
Он спрогнозировал в понедельник старт межбанка в рамках 26,22-26,25 грн./$.
На всю неделю закладывают более широкий коридор: Олег Куринной предсказал торговлю в рамках 26,15-26,25 грн./$.
«По нашему мнению, на следующей неделе основным фактором, который будет влиять на курс доллара, будет сезонный спрос на доллар. Что, к сожалению, снова может спровоцировать рост курса доллара. Однако, считаю, резкие пики курсовых колебаний Нацбанк будет нивелировать, продавая валюту на открытом аукционе», - резюмировал Куринной.
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