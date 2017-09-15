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Остатки средств на корсчетах банков 15.09.17
15:57 15.09.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на 15 сентября - 26,162016 грн/$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|12 сентября
|47187.0
|13 сентября
|46934.1
|14 сентября
|48617.4
|15 сентября
|50257.0
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 15 сентября - 26,162016 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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