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Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 152,4 млн гривен до 307,06 млрд гривен 15 сентября
14:54 15.09.2017 |
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 152,44 млн гривен до 307,06 млрд гривен 15 сентября.
Об этом говорится в сообщении Национального Банка Украины, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 362,235 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 15 сентября увеличился на 0,02 млн гривен до 2,23 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 110,1 млн гривен до 23,414 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 15 сентября увеличился на 262,53 млн гривен до 694,948 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 04.09
|692600,53
|363485,02
|305319,92
|23210,58
|585,01
|на 05.09
|693164,63
|363485,02
|305840,67
|23253,77
|585,17
|на 06.09
|693332,36
|363485,02
|306079,39
|23182,77
|585,17
|на 07.09
|694651,84
|363485,15
|306116,37
|23316,70
|1733,62
|на 08.09
|694742,20
|363485,15
|306200,23
|23323,21
|1733,62
|на 11.09
|695026,83
|363485,15
|306456,59
|23350,82
|1734,27
|на 12.09
|694771,68
|363485,15
|306239,85
|23312,42
|1734,27
|на 13.09
|694785,16
|363485,15
|306090,55
|23375,72
|1833,75
|на 14.09
|694686,08
|362235,15
|306912,66
|23304,93
|2233,34
|на 15.09
|694948,61
|362235,15
|307065,11
|23414,99
|2233,36
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