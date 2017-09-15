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Общая стоимость активов НПФ Украины в I пол.-2017 возросла на 12,4% - Нацкомфинуслуг
Общая стоимость активов, сформированных негосударственными пенсионными фондами (НПФ) Украины, по состоянию на 30 июня 2017 года составила 2,249 млрд грн, что на 12,4% больше по сравнению с первым полугодием 2016 года, сообщается на сайте Национальной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).
По данным регулятора, общий доход, полученный от инвестирования пенсионных активов, вырос на 33,8% - до 1,227 млрд грн. Прибыль от инвестирования активов составила 956 млн грн (+37%).
Сумма пенсионных взносов за полгода увеличилась на 5,3% - до 1,946 млрд грн. Основная часть пришлась на взносы от юрлиц - 1,835 млрд грн (+4%%). Взносы от физлиц составили 110 млн грн (+32,5%).
Расходы, которые возмещаются за счет пенсионных активов, выросли на 23,4% и в целом за время существования пенсионных фондов составили 270,8 млн грн.
Как отмечает регулятор, количество заключенных администраторами НПФ пенсионных контрактов в январе-июне текущего года увеличилось на 9,6% - до 66,5 тыс., в первую очередь, за счет роста количества контрактов с физлицами (59 тыс.).
Общее количество участников НПФ на конец первого полугодия 2017 года составило 838 тыс. лиц (+0,8%), из них 83,2 тыс. (9,9%) получили или получают пенсионные выплаты.
Подавляющее большинство участников НПФ составляли лица в возрасте от 25 до 50 лет (61,9%). Лица возрастной группы от 50 до 60 лет составили 26,9%. Доля участников НПФ возрастной группы старше 60 лет составила 9,4%, возрастной группы до 25 лет - 1,8%.
Кроме того, как сообщает комиссия, пенсионные выплаты за шесть месяцев текущего года увеличились на 18,1% - до 682,5 млн грн. При этом одноразовые выплаты выросли на 10,5%, выплаты на определенный срок - на 52,6%.
По информации Нацкомиссии, средний размер одноразовой пенсионной выплаты на одного участника НПФ на 30 июня 2017 года составил 6,6 тыс. грн (6,3 тыс. грн - на 30 июня 2016 года), выплаты на определенный срок - 40,2 тыс. грн (28,3 тыс. грн - на ту же дату 2016 года).
Согласно данным регулятора, по состоянию на 30 июня 2017 года в Украине зарегистрировано 64 НПФ и 22 администратора НПФ.
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