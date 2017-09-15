Объем торгов долларом на межбанке 14 сентября увеличился на $41,4 млн до $200,8 млн

В четверг, 14 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 41,4 млн долларов по сравнению с 13 сентября до 200,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 44,6 млн долларов по сравнению с 13 сентября до 237 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 3 коп. в четверг поднялся на 7 коп. до 26,16 UAH/USD.