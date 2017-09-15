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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,2255 грн
13:49 15.09.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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15.09.2017
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14.09.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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2
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1.00
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26.2100
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-
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10:30
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8
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3.20
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26.2206
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26.1681
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11:00
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46
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30.28
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26.2131
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26.1626
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11:30
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100
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55.28
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26.2221
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26.1622
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12:00
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228
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121.74
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26.2265
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26.1639
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12:30
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298
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149.52
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26.2266
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26.1631
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13:00
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350
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180.10
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26.2261
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26.1644
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13:30
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370
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203.70
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26.2255
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26.1647
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14:00
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26.1640
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14:30
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26.1614
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15:00
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26.1617
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15:30
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26.1619
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16:00
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26.1619
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16:30
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26.1620
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26.1620
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