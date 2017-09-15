Доллар дорожает к иене 15 сентября на статистике по инфляции в США

Курс доллара поднимается к иене в пятницу утром на фоне публикации позитивных данных статистики по инфляции в США, несмотря на очередной запуск ракеты Северной Кореей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.56 EET курс доллара к иене увеличивался до 110,42 иены за доллар со 110,23 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару снижался до 1,1919 доллара за евро с 1,192 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 92,1 пункта.

В четверг Минтруд США сообщил, что потребительские цены в стране в августе выросли на 1,9% в годовом выражении, а в месячном выражении - на 0,4%. При этом аналитики ожидали инфляцию на уровне 1,8% в годовом выражении, а в месячном - 0,3%.

Последние данные по инфляции подтвердили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может поднять процентную ставку до конца текущего года. Цель Федрезерва по показателю роста цен - 2%. Ближайшее заседание регулятора запланировано на 19-20 сентября.

В то же время, сдерживает рост курса доллара к иене информация о том, что Северная Корея произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан в 2,2 тысячи километров от ближайшего берега Японии - мыса Эримо на Хоккайдо, не причинив какого-либо вреда. Теоретически такая ракета, запущенная с территории КНДР, может достичь американского острова Гуам.