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Золото дорожает 14 сентября на геополитической напряженности вокруг Северной Кореи
08:58 15.09.2017 |
Стоимость золота растет в пятницу утром на геополитической напряженности вокруг Северной Кореи после очередного запуска ракеты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.35 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,5 доллара, или на 0,34%, до 1333,83 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,34%, до 17,851 доллара за унцию.
Беспокойство участников рынка вызвано сообщениями из Северной Кореи. Так, утром в пятницу (00:57 мск) КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан в 2,2 тысячи километров от ближайшего берега Японии - мыса Эримо на Хоккайдо, не причинив какого-либо вреда.
Теоретически такая ракета, запущенная с территории КНДР, может достичь американского острова Гуам. Центральная в Северной Кореи партийная газета "Нодон синмун" на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.
Рост геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
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