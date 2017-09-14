Криптобиржа BTCC прекратит торги в Китае с 30 сентября

Криптовалютная биржа BTCC сообщила о прекращении работы на территории Китая с 30 сентября. С настоящего момента старейшая площадка остановит регистрацию новых пользователей. Как передает CoinDesk, майнинговые пулы останутся в строю, также BTCC продолжит работу с клиентами извне страны.

Китай предпринимает определенные усилия, чтобы взять под контроль рынок криптовалют, который может использоваться для вывода средств за пределы страны или в нелегальной деятельности. Местный регулятор уже «попросил в устной форме» прекратить деятельность стартапов, ориентированных на работу с криптовалютами.

Напомним, в начале сентября китайский финансовый регулятор выпустил предупреждение об опасности привлечения средств через механизм ICO, а затем в срочном порядке ввел запрет на проведение каких-либо операций по привлечению инвестиций посредством ICO.