Страховые компании Украины в I полугодии разместили на депозитах в госбанках более 4 млрд грн

Страховые компании Украины по состоянию на 30 июня 2017 года разместили на депозитах в государственных банках 4,047 млрд грн, сообщил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов XVII Международном финансовом форуме, который проходит 13-16 сентября 2017 года в Одессе.

По данным регулятора, страховщики разместили на депозитах в Ощадбанке 1,522 млрд грн, Укргазбанке - 1,342 млрд грн, Укрэксимбанке -1,183 млрд грн.

Кроме того в Альфа Банке размещено 806 млн грн, ТАСкомбанке - 511 млн грн, "ИНГ Банк Украина"- 441 млн грн, Укрсоцбанке - 380 млн грн, ПриватБанке - 4 млн грн, Креди Агриколь Банке - 373 млн грн, ПУМБе - 300 млн грн., ОТП Банке - 288 млн грн, Кредобанке - 274 млн грн, УкрСиббанке - 271 млн грн, Райффазен Банке Аваль - 195 млн грн, банке "Пивденный" - 182 млн грн, Сбербанке - 177 млн грн, Идея Банке- 161 млн грн, банке "Глобус" - 150 млн грн, Индустриалбанке -149 млн грн.

По данным Нацкомфинуслуг, в целом на банковских депозитах в соответствии с формой 1 Баланса страховщики разместили 10,684 млрд грн, из них технических резервов - 5,691 млрд грн, резервов обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб - 215,8 млн грн, резервов по страхованию жизни - 2,753 млрд грн.

