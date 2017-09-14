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НБУ обеспокоен возможным давлением на курс гривны большими бюджетными расходами в последние месяцы года
Национальный банк обеспокоен возможным давлением на курс гривны большими бюджетными расходами в последние месяцы года.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.
"Не все средства, которые находятся на едином казначейском счете принадлежат центральным органам власти. Там есть средства и местных бюджетов. Мы ведем работу с Минфином и поднимали этот вопрос на Совете финансовой стабильности, чтобы эти расходы шли равномерно", - сказал он.
Чурий добавил, что НБУ тяжело получить прогнозы расходов местных бюджетов, что создает риски для давления на курс гривны.
Как сообщали Українські Новини, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в августе увеличился на 38,8% с 44,069 млрд гривен (на 1 августа) до 61,151 млрд гривен (на 1 сентября).
В конце прошлого года остаток средств на едином казначейском счете резко сократился и по словам экспертов оказал давление на курс гривны.
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"НАК "Нефтегаз" имеет достаточное поступление валюты и не имеет необходимости в значительных покупках валюты. Минфин регулярно возмещает НДС. Осень также является периодом поступления валютной выручки от экспортеров", - сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.
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