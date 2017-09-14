НБУ не ожидает девальвации гривны осенью

Национальный банк не ожидает девальвации гривны в течение осени.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

"Мы такое беспокойство (о стремительной девальвации гривны осенью) не разделяем", - сказал он.

По его словам, плавающее курсообразование позволит избежать таких ожиданий.

"НАК "Нефтегаз" имеет достаточное поступление валюты и не имеет необходимости в значительных покупках валюты. Минфин регулярно возмещает НДС. Осень также является периодом поступления валютной выручки от экспортеров", - подчеркнул Чурий.

По его данным, НБУ с начала сентября продал на межбанке около 100 млн долларов.

НБУ готов и далее поддерживать гривну на межбанке в случае необходимости.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк отмечает, что ослабление гривны в начале сентября обусловлено временными факторами.