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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,1640 грн
14:14 14.09.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
|
14.09.2017
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13.09.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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9:30
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10:00
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10:30
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12
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8.00
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26.1681
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26.0588
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11:00
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72
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45.92
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26.1626
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26.0682
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11:30
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108
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65.38
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26.1622
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26.0721
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12:00
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152
|
78.10
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26.1639
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26.0754
|
12:30
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252
|
130.28
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26.1631
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26.0792
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13:00
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340
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167.88
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26.1644
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26.0824
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13:30
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384
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199.28
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26.1647
|
26.0826
|
14:00
|
420
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237.14
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26.1640
|
26.0795
|
14:30
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26.0805
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15:00
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26.0811
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15:30
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26.0812
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16:00
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26.0796
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16:30
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26.0796
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17:00
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26.0796
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