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Объем торгов долларом на межбанке 13 сентября увеличился на $11 млн до $159,4 млн
09:59 14.09.2017 |
В среду, 13 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 11 млн долларов по сравнению с 12 сентября до 159,4 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 8,8 млн долларов по сравнению с 12 сентября до 192,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.
Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 4 коп. в среду поднялся на 3 коп. до 26,09 UAH/USD.
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