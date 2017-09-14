Объем торгов долларом на межбанке 13 сентября увеличился на $11 млн до $159,4 млн

В среду, 13 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 11 млн долларов по сравнению с 12 сентября до 159,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 8,8 млн долларов по сравнению с 12 сентября до 192,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 4 коп. в среду поднялся на 3 коп. до 26,09 UAH/USD.