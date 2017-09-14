Золото дешевеет перед статистикой по инфляции в США

Стоимость золота снижается в четверг в преддверии выхода статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.30 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,9 доллара, или на 0,14%, до 1326,04 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,58%, до 17,76 доллара за унцию.

Инвесторы находятся в ожидании данных по инфляции в США за август, которые будут опубликованы позднее в четверг. Аналитики полагают, что потребительские цены в стране в годовом выражении выросли на 1,8%, а в месячном - на 0,3%.

Цель Федеральной резервной системы (ФРС) США по инфляции - 2%, при этом, согласно протоколу прошлого заседания регулятора, многие члены комитета считают, что показатель сохранится ниже целевого уровня дольше, чем ожидалось изначально. Данные по инфляции будут приниматься во внимание регулятором при принятии решений по монетарной политике. Ближайшее заседание ФРС запланировано на 19-20 сентября.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.