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Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро в ожидании данных по инфляции в США
08:45 14.09.2017 |
Американская валюта торгуется разнонаправленно к иене и евро в четверг в ожидании статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.23 EET курс евро к доллару опускался до 1,1875 доллара с 1,1884 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижается до 110,48 иены за доллар со 110,49 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 92,47 пункта.
Позднее в четверг министерство труда США опубликует статданные по инфляции в США за август. Аналитики полагают, что потребительские цены в стране в годовом выражении выросли на 1,8%, а в месячном - на 0,3%. Цель Федеральной резервной системы (ФРС) США по инфляции - 2%.
Рынок также находится в ожидании заседания ФРС, которое запланировано на 19-20 сентября. По итогам июльского заседания регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. По данным CME Group, по состоянию на 14 сентября около 98,6% инвесторов ожидают сохранения ставки на сентябрьском заседании, при этом 46% уверены, что на заседании регулятора в декабре ставка будет повышена.
Кроме того, позднее в четверг состоится заседание Банка Англии. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 0,25% и подтвердит объемы выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов.
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