НБУ впервые за 1,5 года провел размещение 3-месячных депозитных сертификатов

Национальный банк впервые за 1,5 года провел размещение 3-месячных депозитных сертификатов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Сегодня, 13 сентября, Национальный банк впервые с февраля 2016 года провел размещение 3-месячных депозитных сертификатов, объемом до 500 млн гривен.

Всего банками на тендер было подано 32 заявки, общим объемом около 2,3 млрд гривен, с предложенными ставкам в диапазоне от 12,5% до 18% годовых.

Удовлетворение заявок проводилось по принципу единой предельной ставки, которая по итогам тендера составила 12,89%.

Всего было удовлетворено 4 заявки на общую сумму 500 млн гривен.

"Депозитные сертификаты на 3 месяца будут способствовать формированию кривой доходности и ценообразованию других инструментов, а тот спрос, который мы увидели во время первого размещения, наглядно продемонстрировал имеющуюся для участников рынка потребность в подобном инструменте. В дальнейшем, мы надеемся увидеть активное развитие вторичного рынка, на котором будут торговаться 3-месячные депозитные сертификаты", - прокомментировал результаты размещения директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

Следующий тендер по размещению 3-месячных депозитных сертификатов состоится 20 сентября.

Погашение тех депозитных сертификатов, которые размещались сегодня, а также тех, которые будут размещаться в следующие 3 недели, состоится 13 декабря.

Как сообщали Українські Новини, НБУ возобновил размещение 3-месячных сертификатов поскольку на сегодня не происходит формирования гривневой кривой доходности от месяца до трех.

Это обусловлено тем, что Министерство финансов не осуществляет размещение трехмесячных ОВГЗ, а сроки сделок на межбанковском кредитном рынке не превышают 2 недель.