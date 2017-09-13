Финансовые новости
- |
- 13.09.17
- |
- 23:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ впервые за 1,5 года провел размещение 3-месячных депозитных сертификатов
20:08 13.09.2017 |
Национальный банк впервые за 1,5 года провел размещение 3-месячных депозитных сертификатов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Сегодня, 13 сентября, Национальный банк впервые с февраля 2016 года провел размещение 3-месячных депозитных сертификатов, объемом до 500 млн гривен.
Всего банками на тендер было подано 32 заявки, общим объемом около 2,3 млрд гривен, с предложенными ставкам в диапазоне от 12,5% до 18% годовых.
Удовлетворение заявок проводилось по принципу единой предельной ставки, которая по итогам тендера составила 12,89%.
Всего было удовлетворено 4 заявки на общую сумму 500 млн гривен.
"Депозитные сертификаты на 3 месяца будут способствовать формированию кривой доходности и ценообразованию других инструментов, а тот спрос, который мы увидели во время первого размещения, наглядно продемонстрировал имеющуюся для участников рынка потребность в подобном инструменте. В дальнейшем, мы надеемся увидеть активное развитие вторичного рынка, на котором будут торговаться 3-месячные депозитные сертификаты", - прокомментировал результаты размещения директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.
Следующий тендер по размещению 3-месячных депозитных сертификатов состоится 20 сентября.
Погашение тех депозитных сертификатов, которые размещались сегодня, а также тех, которые будут размещаться в следующие 3 недели, состоится 13 декабря.
Как сообщали Українські Новини, НБУ возобновил размещение 3-месячных сертификатов поскольку на сегодня не происходит формирования гривневой кривой доходности от месяца до трех.
Это обусловлено тем, что Министерство финансов не осуществляет размещение трехмесячных ОВГЗ, а сроки сделок на межбанковском кредитном рынке не превышают 2 недель.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ 13 сентября продал $6 млн через запрос лучшего курса
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Путину напоминают о преступлениях в Сирии
|Банки стали активнее кредитовать население
|Владимир Кистион: Кабмин может принять решение о монетизации субсидий на уровне компаний уже этой осенью
|Владимир Кистион: Правительство не видит причин для повышения стоимости газа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ 13 сентября продал $6 млн через запрос лучшего курса
|НБУ впервые за 1,5 года провел размещение 3-месячных депозитных сертификатов
|Рынок акций Украины завершил торги 13 сентября умеренным снижением
|Банки стали активнее кредитовать население
|Фонд гарантирования вкладов зарегистрировал в Минюсте решение о продаже активов по "голландскому аукциону"
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 13 сентября составил 26,0796 грн
Это интересно
|В Дубае построят первый в мире подводный курорт
|Audi Aicon: пятиметровый автомобиль без руля, педалей и подушек безопасности
|Новый прототип BMW проедет без зарядки 600 километров
|Компания Mercedes-AMG официально представила гиперкар Project One
|Машины научатся определять любителей «смсить» за рулем
|Xiaomi представила конкурента MacBook Pro на новых процессорах Intel
|Xiaomi представила безрамочный Mi Mix 2